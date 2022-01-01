Елена Синица В Перми до конца лета снесут бывшее офисное здание «Ермака» Сейчас ведётся проектирование жилого комплекса, который будет на его месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми до конца лета ГСК «Мегаполис» снесёт здание бывшего офисного центра компании «Ермак» (ул.Газеты Звезда,5). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на директора по развитию «Мегаполиса» Михаила Крепака.

По его словам, сейчас ведётся проектирование жилого комплекса, который появится на этом месте. Разрешение на строительство жилья планируется получить в декабре 2022 года.

Константин Долгановский





Ранее здание принадлежало ПАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения». В августе 2020 года судебные приставы продали это офисное здание за долги. За 162,2 млн руб. его приобрела структура группы строительных компаний «Мегаполис»

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