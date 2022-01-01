Елена Синица В Перми оформление новогодних маршрутов оценили в 10 млн рублей Заявки на участие в конкурсах принимаются до 11 ноября Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Администрация Перми объявила два конкурса по поиску подрядчиков, которые займутся монтажом художественного оформления новогодних маршрутов в городе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные портала Госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контрактов составляет 5,1 млн руб. и 5,08 млн руб. Согласно техзаданию, в первом случае подрядчику будет необходимо установить 49 декоративных арт-объектов, а также восстановить 40 элементов, которые нуждаются в ремонте.





Победитель второго конкурса должен будет восстановить и смонтировать светодиодные гирлянды, растяжки и консоли.





Заявки на участие в конкурсах принимаются до 11 ноября. Срок выполнения работ — 15 дней с даты подписания контракта.

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