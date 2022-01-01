Елена Синица «Молот» не смог продлить победную домашнюю серию В четвёртом матче на своём льду пермские хоккеисты уступили «Барсу» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

После трёх побед подряд в домашних играх «Молот» в чемпионате ВХЛ потерпел поражение. Обидчиком стал казанский «Барс».

Основное время встречи завершилось вничью — 1-1. У «Молота» единственную шайбу забросил защитник Дмитрий Тювилин. Это случилось во втором периоде. Гости отыгрались в начале третьей двадцатиминутки. Для выявления победителя были назначены дополнительные пять минут, в которых удача улыбнулась «барсам».





Теперь «Молот» проведёт следующую игру на выезде 14 ноября в Ростове.

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