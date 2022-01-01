Андрей Стрельцов «Амкар» одержал крупную победу В Оренбурге пермский клуб забил соперникам четыре безответных мяча Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Амкар» в рамках чемпионата второй лиги провёл игру на выезде против ФК «Оренбург-2». Пермские футболисты не оставили шансов сопернику в этом матче одержав победу со счётом 4-0.

В первом тайме у «красно-чёрных» отличились Наиль Замалиев и Денис Кайков, а после перерыва авторами голов стали Евгений Тюкалов и Илья Захаров.

Следующая игра в чемпионате для «Амкара» пройдёт в Перми. Она состоится 12 ноября, соперником будет ФК «Урал 2» из Екатеринбурга.

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