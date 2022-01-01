Елена Синица В Пермском крае на пожаре погиб человек Пожар случился вблизи посёлка Сылвенск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вблизи поселка Сылвенск произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на 143-ю пожарно-спасательную часть.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл 4 ноября. В результате пожара огнем уничтожен дачный дом. Площадь пожара составила 16 кв. м. Травмированных нет, но обнаружен один погибший, добавили в ведомстве.





Сейчас по факту происшествия проводится проверка.





Ранее сообщалось, что за сутки в Пермском крае произошло 17 пожаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.