Елена Синица
В Пермском крае на пожаре погиб человек
Пожар случился вблизи посёлка Сылвенск
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае вблизи поселка Сылвенск произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на 143-ю пожарно-спасательную часть.
Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл 4 ноября. В результате пожара огнем уничтожен дачный дом. Площадь пожара составила 16 кв. м. Травмированных нет, но обнаружен один погибший, добавили в ведомстве.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что за сутки в Пермском крае произошло 17 пожаров.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть