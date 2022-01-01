Елена Синица В Пермском крае за сутки от коронавируса скончались трое жителей Выздоровели 112 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 138 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Госпитализировать в медучреждения региона пришлось 11 жителей за минувшие сутки. В то же время выздоровели 112 человек, скончались три жителя.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 445 128 случаев заражения коронавирусом.

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