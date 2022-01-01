Елена Синица Каждый второй пермяк не хочет переезжать из России Даже если была бы возможность жить в любой стране мира Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждый второй пермяк хочет жить в России и дальше, даже имея возможность переехать в любую страну мира. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

По данным исследования, 54% экономически активного населения региона остались бы жить в России. Из тех, кто всё-таки хотел бы переехать, 4% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.





При этом женщины чаще мужчин заявляли о своём желании остаться жить в России: 55% против 45% соответственно.





Из иностранных государств женщин чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.

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