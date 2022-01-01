Андрей Стрельцов «Парма» на своей площадке уступила ЦСКА При этом в УДС «Молот» был установлен рекорд посещаемости сезона Поделиться Твитнуть

БК "Парма-Парибет"

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Перми сыграла с лидером турнира ЦСКА. Поединок закончился со счетом 83:74 в пользу армейцев.

В составе хозяев площадки самыми метким стали разыгрывающий защитник Джастин Роберстон и атакующий защитник Брайон Аллен. Оба набрали по 14 очков.

Отметим, что на игре присутствовало 6 612 человека. Это новый рекорд сезона по посещаемости. При этом вместимость арены составляет 7000 зрителей.

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