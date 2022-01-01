Андрей Стрельцов
«Парма» на своей площадке уступила ЦСКА
При этом в УДС «Молот» был установлен рекорд посещаемости сезона
В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Перми сыграла с лидером турнира ЦСКА. Поединок закончился со счетом 83:74 в пользу армейцев.
В составе хозяев площадки самыми метким стали разыгрывающий защитник Джастин Роберстон и атакующий защитник Брайон Аллен. Оба набрали по 14 очков.
Отметим, что на игре присутствовало 6 612 человека. Это новый рекорд сезона по посещаемости. При этом вместимость арены составляет 7000 зрителей.
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