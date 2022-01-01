Максим Артамонов Владимир Путин: В России мобилизовано 318 тыс. человек По мнению президента, «количество добровольцев не сокращается» Поделиться Твитнуть

В России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с волонтёрами на Красной площади возле памятника Минину и Пожарскому.

Такое количество моблизованных Путин объяснил тем, что поток добровольцев не прекращается, поэтому участников спецоперации уже больше 300 тыс.

«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

При этом ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что в район боевых действий направлено 87 тыс. мобилизованных россиян.

Напомним, в начале ноября начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов заявил , что более 15 тыс. человек добровольно решили участвовать в спецоперации.





По данным Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс в России составляет 25 млн человек. Таким образом, получается, что добровольцами, которые захотели принять участие в спецоперации, стали менее 0,1% от военнобязанных россиян. Сколько добровольцев из Пермского края приняли участие в СВО, власти не сообщают. Известно лишь, что в добровольческий батальон «Молот», который начали формировать в конце июня, вступили 142 добровольца.

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