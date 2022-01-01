Максим Артамонов
Владимир Путин: В России мобилизовано 318 тыс. человек
По мнению президента, «количество добровольцев не сокращается»
В России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с волонтёрами на Красной площади возле памятника Минину и Пожарскому.
Такое количество моблизованных Путин объяснил тем, что поток добровольцев не прекращается, поэтому участников спецоперации уже больше 300 тыс.
«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).
При этом ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что в район боевых действий направлено 87 тыс. мобилизованных россиян.
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