В Пермском крае снизился официальный уровень безработицы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

К концу сентября 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения на учёте состояло 11,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 9477 человек имели статус безработного, в том числе 7916 человек получали пособие по безработице. Об этом сообщили в Пермьстате.

В ведомстве отмечают, что число безработных снизилось за год на 29% и на 10% по сравнению с августом 2022 года.

В сентябре 2022 года статус безработного получили 2273 человека. Размеры трудоустройства безработных были меньше на 533 человека или на 19,8%, чем в сентябре 2021 года, и составили 2160 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе по итогам сентября 2022 года составил 0,76% к экономически активному населению.

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