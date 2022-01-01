XVII Международный фестиваль органной музыки Пермской филармонии достиг своего фарватера Поделиться Твитнуть

Впереди слушателей ждут не менее удивительные концерты — коллаборации органа с флейтой, гобоем, русскими народными инструментами, фортепиано и художественным словом.

Орган, флейта и гобой — одни из самых популярных инструментов эпохи барокко. Их слияние рождает необычайно красивое звучание. Обусловлено это тем, что орган обладает огромным многообразием регистров, среди которых имеются флейтовые и гобойные обертоны.

Гармоничный эффект сочетания этих музыкальных инструментов продемонстрируют известные музыканты из Санкт-Петербурга — лауреат международных конкурсов Лилия Печёнкина (орган) и исполнители-аутентисты: Денис Быстров (гобой) и Александр Кискачи (флейта).

Барокко (от португальского perola barroca) — «жемчужина причудливой формы». Барокко — самый причудливый и возвышенный, самый таинственный и роскошный стиль в музыкальной истории, он охватывает около двух столетий, между 1600 и 1750 годами. В XXI веке исполнители-аутентисты продолжают извлекать из забвения музыку тех далёких столетий, поражающую нас своей непривычной и свежей красотой.

В концертной программе «Торжество барокко» (6+) будут представлены лучшие композиторы самой блистательной эпохи: нидерландец Якоб ван Эйк; итальянцы — Антонио Вивальди и Франческо Джеминиани; представители Германии — Иоганн Иоахим Кванц, Иоганн Себастьян Бах и Георг Филипп Телеман.

6 ноября в 19.00. Органный концертный зал.

В программе «Хиты и изыски» (6+) будет представлен редчайший музыкальный тандем: король инструментов орган и Оркестр русских народных инструментов.

Исполнители — хранитель органа в Пицунде, заслуженный артист республики Абхазия Лука Гаделия и Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина. Причем встреча этих удивительных музыкантов впервые состоится именно на сцене Пермской филармонии.

Прозвучат величайшие органные сочинения Баха и Видора; органные транскрипции виртуозного инструментального концерта Вивальди; симфоническая музыка Мусоргского и Калинникова в переложении для оркестра русских народных инструментов.

Слушателей ждут неожиданные премьеры: «Славянский концерт» для органа и камерного оркестра. Переложение для органа и оркестра русских народных инструментов Сергея Слонимского, а также «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром. Переложение для органа и оркестра Джорджа Гершвина. По словам Луки Гаделии, «Гершвина в таком составе еще никто и никогда не играл!».

7 ноября в 19.00. Органный концертный зал.

В предпоследний день фестиваля состоится уникальный концерт (6+) с участием Российского рогового оркестра под управлением Сергея Поляничко. С известным коллективом из Санкт-Петербурга выступят питерские музыканты — органистка Екатерина Маришкина, дудукист Вардан Арутюнян и трубач Ярослав Хлопонин. В концерте примет участие барабанщик из Перми Константин Березин.

В программе концерта прозвучат не только классические произведения Баха, Чайковского, Россини, Бортнянского, Глазунова, Янченко, но также два самых известных русских военных марша — Марш Преображенского полка и Егерский марш.

«Живой оргáн», «русское чудо» — так часто называют Роговой оркестр, который действительно очень необычен своей организацией, исполнением и диковинным звучанием. Это исключительно русский феномен, нигде в мире нет аналога искусству игры на роговых инструментах. Каждый рог издаёт лишь одну ноту, что требует от музыкантов предельной точности ритма и высокого уровня исполнительского мастерства. Музыканты играют на нескольких трубах попеременно, каждый отвечает за три-пять рогов. Звучание роговой музыки сравнивают со звучанием оргáна.

Самому прекрасному чувству на Земле посвящена литературно-музыкальная композиция «Шестое чувство» (6+) , которая закроет Международный фестиваль органной музыки Пермской филармонии.

Это тонкий, полный трепета спектакль-монолог, в котором сошлись поэтическое слово, музыка и актерское воплощение.

Название концертной программе ндало стихотворение «Шестое чувство» Николая Гумилёва, которую представят мастера сцены — актёр Владимир Кошевой, органист Даниэль Зарецкий и пианист Евгений Зарецкий.

В исполнении мастера художественного слова Владимира Кошевого прозвучат трогательные стихи о любви самых известных поэтов: Уильяма Шекспира, Николая Гумилёва, Роберта Рождественского, Давида Самойлова, Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, Владимира Маяковского, Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Николая Олейникова, Даниила Хармса, Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко.

Музыканты — Даниэль и Евгений Зарецкие создадут лирическое настроение, исполнив на органе и на фортепиано сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Леона Боэльмана, Бенедетто Марчелло, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Эрика Сати, Александра Грибоедова и Христофора Кушнарёва.

9 ноября в 19.00.Органный концертный зал.

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

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