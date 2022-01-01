По факту слива сточных вод возле пос. Юго-Камский возбуждено уголовное дело Экологический ущерб оценивается в 4 млн руб. Поделиться Твитнуть

В Пермском округе возбуждено уголовное дело по факту слива неочищенных сточных вод возле пос. Юго-Камский. Дело о причинении экологического ущерба на сумму свыше 4 млн руб. возбуждено по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Нарушения в хозяйственной деятельности коммунального предприятия Пермского муниципального района МУП «Энергетик», допущенные в феврале 2022 года, обнаружили сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе надзорных мероприятий.

Они установили, что слив сточных вод не только загрязнил рельеф прилегающей местности пос. Юго-Камский, но и реку Юг.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, природоохранная прокуратура контролирует ход расследования данного уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.