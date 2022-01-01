За сутки в Прикамье коронавирусом заразились ещё 195 человек Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки зафиксировано 195 новых случаев COVID-19. Было госпитализировано 37 человек. Один пациент скончался.

На Пермь приходится 73 инфицированных. Это 37%.

Сообщается, что выздоровели за сутки 242 жителя региона.

По официальным данным, с начала пандемии в Прикамье коронавирусом заразились 444 834 человека, погибли от болезни 9 064 жителя края.

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