За сутки в Прикамье коронавирусом заразились ещё 195 человек
Один пациент скончался
По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки зафиксировано 195 новых случаев COVID-19. Было госпитализировано 37 человек. Один пациент скончался.
На Пермь приходится 73 инфицированных. Это 37%.
Сообщается, что выздоровели за сутки 242 жителя региона.
По официальным данным, с начала пандемии в Прикамье коронавирусом заразились 444 834 человека, погибли от болезни 9 064 жителя края.
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