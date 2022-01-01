В Кудымкаре прокуратурой выявлены нарушения при ремонте водохранилища Поделиться Твитнуть

Сотрудники Кудымкарской городской прокуратуры Пермского края проверили сохранность и нормативное состояние гидротехнического сооружения — водохранилища на р. Кува и выявили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратурыю

В частности установлено, что в 2018 году работы по капитальному ремонту на объекте выполнены с отступлениями от нормативно-технической и проектно-сметной документации. Также заказчик ремонта МКУ «Отдел капитального строительства» ненадлежащим образом осуществляло контроль за исполнением условий контракта.

Прокурор внёс представления главе администрации Кудымкара и директору МКУ «Отдел капитального строительства». Ответственные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а выявленные в ходе проверки нарушения устранены.

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