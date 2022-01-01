В конце ноября на пермский авторынок заходит новый китайский бренд Omoda Первой моделью, которая появится в продаже, станет кроссовер Omoda 5 в трёх комплектациях Поделиться Твитнуть

В конце ноября в Пермский край ожидаются первые поставки автомобилей китайской марки Omoda. Сразу три пермских автохолдинга оформили дилерство на новый бренд. Это компании «Форвард-Авто», «Сатурн-Р-Авто» и «Экскурс». Все три дилера создали ВКонтакте группы с информацией о новом бренде. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сообщается, что дилеры рассчитывают на высокое качество машин и стабильный спрос на них. При этом эксперты пока затрудняются прогнозировать, как зарекомендует себя новая марка. Вместе с тем они считают, что спрос должен быть, ведь альтернатив китайским машинам среди иномарок на фоне санкций не осталось.

Omoda — суббренд китайской компании Chery. Первой моделью, которая появится в продаже, станет кроссовер Omoda 5 в трёх комплектациях. Летом 2023 года модельная линейка Omoda должна расшириться до двух кроссоверов и седана.

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