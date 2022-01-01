В ноябре в Прикамье пройдут аукционы по продаже древесины на сотне лесных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в ноябре 2022 года проведёт аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На аукцион 11 ноября выставляется 63 лесосеки с объёмом заготовки древесины 174,8 тыс. куб. м. Заявки на участие можно подать в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк - АСТ» до 10:00 (мск) 9 ноября.

Ещё 43 лесосеки с объёмом заготовки древесины 89,2 тыс. куб.м выставлено на аукцион 25 ноября. Срок окончания подачи заявок на той же платформе: 10:00 (мск) 23 ноября.





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