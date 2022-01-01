Скончалась бывший зам. главного врача Пермской краевой клинической больницы Татьяне Шаговой было 72 года Поделиться Твитнуть

В Перми скончалась Татьяна Шагова — бывший заместитель главврача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы (ПККБ), кандидат медицинских наук. Ей было 72 года. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Татьяна Шагова родилась в городе Чапаевске Куйбышевской области. По окончании Куйбышевского медицинского института она переехала в Пермскую область, где начала свой трудовой путь участковым терапевтом Кизеловской городской больницы.

Всего в системе здравоохранения региона Татьяна Шагова проработала более 40 лет.

Коллектив минздрава, сотрудники ПККБ выразили соболезнования родным и близким.

Прощание с Татьяной Шаговой состоится 6 ноября в 11:00 в аудитории главного корпуса ПККБ (ул. Пушкина, 85).

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