В выходные дни в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 по 6 ноября в Перми инспекторы ГИБДД проведут массовые рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Будут останавливать машины и выявлять нетрезвых водителей, также запланировано патрулирование отдаленных территорий города.

Отмечается, что мероприятия будут проводиться в том числе в вечернее и ночное время.

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