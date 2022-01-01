В Пермском крае зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции Причина распространения заболевания пока не установлена Поделиться Твитнуть

В пос. Лямино Чусовского городского округа Пермского края произошла вспышка острой кишечной инфекции, вызванной норовирусов. Об этом в своём тг-канале сообщил депутат Заксобрания Антон Удальёв.

Он решил сделать заявление в связи со слухами, что причиной распространения инфекции могла стать авария на водопроводных сетях Лямино.

По словам Удальёва, в пробах воды от 31 октября никаких следов норовируса не обнаружено: «Кроме того, первые пациенты с норовирусом стали поступать в чусовскую больницу ещё за неделю до аварии на водопроводных сетях в Лямино. На сегодня точно установлено, что некоторые заразившиеся не пили воду из-под крана. Эту информацию мне подтвердили в медицинском учреждении».

Как отметил депутат, в настоящее время все профильные ведомства и местная администрация работают над выявлением причины заражения норовирусом.

Норовирус является одной из самых распространенных причин острых кишечных инфекций. Передаётся водным, пищевым, контактно-бытовым, воздушно-капельным путём. Быстро распространяется в организованных коллективах. Симптомы заболевания: острая диарея, рвота, лихорадка.

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