В Перми на Висим пустят новый автобусный маршрут Он свяжет улицы Красногвардейскую и Ушинского Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Департамент транспорта Перми планирует обеспечить микрорайон Висим ещё одним автобусным маршрутом. Он соединит ул. Красногвардейскую и ул. Ушинского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Поясняется, что новый маршрут, который официально внесён в план, «позволит создать транспортную связь с социальными объектами, необходимыми жителям микрорайона».

Напомним, что сейчас микрорайон обслуживает только один автобусный маршрут №17 «Висим-2 — площадь Дружбы». В дептрансе рассказали, что с 4 ноября на маршруте будет увеличено количество отправлений. А по выходным будет сокращён интервал на укороченных рейсах (№17К), отправляющихся от ул. Красногвардейской.

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