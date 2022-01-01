На строительстве новой Пермской галереи смонтировано 1,1 т металлоконструкций Параллельно на стройплощадке выполняется гидроизоляция фундамента Поделиться Твитнуть

фото: минстрой Пермского края

В Перми строители продолжают собирать каркас нового здания государственной художественной галереи. По данным на 3 ноября, смонтировано больше 1150 т металлоконструкций, об этом сообщили в минстрое.

Параллельно на стройплощадке выполняется гидроизоляции фундамента и стен здания. Для защиты подвала от подтопления грунтовыми водами устанавливается пристенный дренаж.

В ведомстве отметили, что на стройплощадке в настоящее время задействовано более 200 специалистов. Полностью завершить возведение шестиэтажной «коробки» художественной галереи подрядчик намерен этой зимой.

Ранее сообщалось, что за строительством можно наблюдать в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию ведёт подрядчик — компания «ЛимакМаращСтрой».









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