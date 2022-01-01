Пермские туристические порталы смогут бесплатно внедрить на свой ресурс модуль бронирования отелей Такую услугу предоставит им МТС Travel Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

МТС Travel разработал бесплатный модуль бронирования отелей, который можно добавить на локальные туристические сайты. Это поможет сделать пермские порталы для путешественников удобнее.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». С модулем бронирования гости Пермского края смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого им не придётся переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания «Броневик» обладают крупнейший инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тыс. отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр.

Так, в Пермском крае доступны для бронирования более 150 отелей, апартаментов и турбаз. В центре зимнего отдыха Прикамья — Губахе сервис предлагает восемь вариантов. В «купеческой республике» Кунгуре — восемь вариантов. В Красновишерске, прославившемся своими природными красотами, доступно два варианта. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«По данным Big Data, Пермский край посещают туристы не только из соседних регионов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Путешественников привлекают наши природные и культурные достопримечательности. К тому же, после выходы фильма «Сердце Пармы» ожидается повышение спроса на поездки в регион. Поэтому тема размещения гостей актуальна для Пермского края. С новым сервисом туристы смогут быстро и эффективно спланировать отпуск в нашем регионе», — отмечает директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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