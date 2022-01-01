Пермские туристические порталы смогут бесплатно внедрить на свой ресурс модуль бронирования отелей

Такую услугу предоставит им МТС Travel

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Девушка с телефоном

  Архив ИД «Компаньон»

МТС Travel разработал бесплатный модуль бронирования отелей, который можно добавить на локальные туристические сайты. Это поможет сделать пермские порталы для путешественников удобнее.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». С модулем бронирования гости Пермского края смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого им не придётся переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания «Броневик» обладают крупнейший инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тыс. отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр. 

Так, в Пермском крае доступны для бронирования более 150 отелей, апартаментов и турбаз. В центре зимнего отдыха Прикамья — Губахе сервис предлагает восемь вариантов. В «купеческой республике» Кунгуре — восемь вариантов. В Красновишерске, прославившемся своими природными красотами, доступно два варианта. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«По данным Big Data, Пермский край посещают туристы не только из соседних регионов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Путешественников привлекают наши природные и культурные достопримечательности. К тому же, после выходы фильма «Сердце Пармы» ожидается повышение спроса на поездки в регион. Поэтому тема размещения гостей актуальна для Пермского края. С новым сервисом туристы смогут быстро и эффективно спланировать отпуск в нашем регионе», — отмечает директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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