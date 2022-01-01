Елена Синица В Пермском крае отремонтировано ещё 11 мостов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В муниципалитетах Пермского края завершились все запланированные на 2022 год работы по ремонту мостов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом за сезон на территории Пермского края отремонтировали 11 объектов, говорят в ведомстве. В частности, приведены в нормативное состояние мосты через реки Печменка, Ирень и Большой Телёс. Кроме этого, по данным минтранса региона, отремонтированы мосты через реки Сеполь, Усьва, Ординка, Шаква, Медведка, Трифоновка, Полазна и Мулянка.





По словам и.о. министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, также начат ремонт моста через Вишеру. Окончание работ на нём запланировано на 2023 год.





Как отмечал губернатор региона Дмитрий Махонин, развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности краевых властей.





«Сейчас очень важно перестроить работу в новых экономических условиях — вовремя контрактоваться, держать постоянную связь с подрядчиками, оперативно реагировать на все изменения. Несмотря на санкции, все крупные проекты в крае должны быть реализованы», — подчеркнул глава региона.

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