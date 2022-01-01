Елена Синица В Пермском крае почти в два раза упал объём выдачи потребкредитов За девять месяцев 2022 года в регионе выдали потребкредиты на общую сумму 29,4 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по сентябрь 2022 года в Пермском крае выдали потребкредиты на общую сумму 29,4 млрд руб. Это на 45,2% меньше, чем за такой же период в 2021 году (с января по сентябрь 2021-го — 53,6 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике объёмов выдачи потребкредитов, занимая 18-е место.





В целом по стране за этот период времени были выданы потребкредиты на сумму 1,95 трлн руб. Это на 41,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2021-го — 3,32 трлн руб.).





Наибольший объём потребкредитов бюро зафиксировало в Москве (235,4 млрд руб.), Московской области (139,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (95,8 млрд руб.), Свердловской области (69,2 млрд руб.) и Краснодарском крае (62,9 млрд руб.).

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