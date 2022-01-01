Елена Синица
Пермскую управляющую компанию обвиняют в подделке подписей жильцов
Возбуждено уголовное дело
Поделиться
Твитнуть
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявила факт подделки бюллетеней и протокола результатов общего собрания собственников жилья. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Поясняется, что речь идёт о жилом доме по адресу ул. Карбышева, 47б. Как выяснилось в результате проверки, никакого собрания жильцов не проводилось. Подписи собственников, председателя, секретаря и представителя органа местного самоуправления оказались поддельными, говорят в ведомстве.
Документ с результатами собрания управляющая компания направила в ИГЖН края.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть