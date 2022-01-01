Елена Синица В Пермском крае 192 новых случая заражения коронавирусом Умер ещё один житель региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом. В числе заражённых 93 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Березниках и Уинском округе.





За эти же сутки в медучреждения региона пришлось госпитализировать 41 жителя. Выздоровели ещё 138 человек, умер один.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 444 639 случаев заражения коронавирусом.

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