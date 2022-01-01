Елена Синица Порядка 60% жителей Пермского края признались, что им надоела работа Чаще всего такой настрой встречается среди бухгалтеров и юристов Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Примерно 60% жителей Пермского края признались, что их регулярно посещают мысли «как же мне всё это надоело» в контексте работы. В целом по России этот показатель ниже — 46%. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

В Пермском крае чаще всего такой настрой встречается среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%). При этом чаще всего тотальную усталость ощущают люди в возрасте 25-34 лет ( 49% опрошенных). Напротив, меньше всего таких среди людей в возрасте старше 55 лет (22%).





Интересно, что 22% жителей региона посещают такие мысли, но редко. Только 17% жителей края никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом — 10%).

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