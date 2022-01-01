Елена Синица Пермякам вернули переплаченные за отопление 306,9 тыс. руб. Речь о жильцах дома по ул. Плеханова, 59а Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жителям многоквартирного дома по ул. Плеханова, 59а вернули 306,9 тыс. руб., переплаченных за отопление с января по май 2022 года. Об этом сообщает краевая ИГЖН.

По этому адресу был установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Соответственно, плата должна была начисляться по его показаниям. Однако ПАО «Т Плюс» начисляло жителям плату исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.





Тогда ИГЖН обратилась в ПАО «Т Плюс», и организация провела перерасчёт оплаты.

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