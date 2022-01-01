Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в эти длинные выходные, с 3 по 6 ноября
3 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» можно увидеть спектакль «Головокружение» (16+) – коллаборацию театра «Балет Евгения Панфилова» и французских хореографов.
3 ноября в 19:00 в
киноцентре «Премьер» состоится
премьерный показ фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета» (16+). Представит фильм и
расскажет о феномене якутского кино киножурналист Лара Павлова. Сеансы пройдут
на якутском языке с русскими субтитрами. Фильм в прокате до 16 ноября.
3 ноября в 19:00 во Дворце культуры «Искра» состоится праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства (0+).
3 ноября в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова
пройдёт концерт Ирины Круг «Ты сердце и душа» (12+).
3 ноября в 20:00 в
пространстве «Дом» состоится
акустический концерт артиста Театра-Театра Альберта Макарова «Иду в поход»
(12+).
3 ноября 23:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция финала
конкурса оперных исполнителей в Женеве (16+). На финале конкурса и
церемонии награждения победителей состоятся выступления трёх финалистов,
отобранных из 182 кандидатов, пославших заявки на конкурс. Они окажутся на
сцене с Оркестром романской Швейцарии под управлением Мажены Дякун. Прямое
включение из великолепного зала Виктории в Женеве.
3 и 4
ноября Пермь присоединится к традиционной всероссийской акции «Ночь искусств» (0+).
Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие культурные
учреждения Перми и Пермского края приглашают гостей на свои тематические
мероприятия, которые пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Подробное расписание
событий в нашей афише.
3 и 4 ноября в 11:00
(0+, 3-6 лет) и 13:00 (6+, 7-15 лет) в фойе театра «Сцена-Молот» пройдут мастер-классы по речи для детей.
Участников ждёт урок речи и актёрского мастерства, в финале которого ребята
сыграют сказку.
4 ноября в 14:00 в
Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт Большой этнографический диктант (12+). Также выполнить задания
можно онлайн на сайте проекта.
4 ноября в 18:00 в
галерее «Марис-Арт» в рамках «Ночи
искусств» пройдёт встреча с журналисткой и писательницей Светланой Федотовой.
После этого, в 19:00, состоится встреча с художниками Олегом Филимоновым и
Викторией Ушаковой, а в 20:00 – лекция-экскурсия искусствоведа Ольги
Клименской.
4
ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт иммерсивный поэтический вечер Кати Хлебниковой «Слова имеют цену»
(16+).
4 и 5 ноября в 18:50 со станции Пермь I
можно отправиться в ретро-путешествие на «Михайловском экспрессе» (6+). В поездке участникам удастся
отпраздновать день рождения великого князя Михаила Романова. В программе –
живая музыка на перроне, в пути следования – театральная постановка, живые
цветочные композиции, которые украсят салон поезда, а также бессменный атрибут
– чай в стакане с подстаканником.
4, 5
и 6 ноября в 14:00 и 18:00 на сцене Пермского театра оперы и балета им. Чайковского
пройдёт «Снежное шоу Славы
Полунина» (6+) – цирковая клоунада, художественный перформанс и сказка,
одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых.
Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему
миру – везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное,
любовь публики.
4, 5
и 6 ноября в Пермском академическом Театре-Театре пройдут гастроли театра «Vertumn» из Санкт-Петербурга. 4 ноября в 19:00
зрителей ждёт литературно-джазовый спектакль «Иосиф Бродский. Пилигрим» (16+),
5 ноября – драматический спектакль по дневникам и воспоминаниям Анны Ахматовой,
Николая Гумилёва и их современников «Воин и дева» (12+), 6 ноября в 18:00 –
музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям Марины Цветаевой в
сопровождении электронной музыки «Невидимка, двойник, пересмешник…» (12+).
5 ноября
в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Ночь в Лувре.
Леонардо да Винчи» (12+).
5
ноября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится презентация нового альбома инди-группы «Комсомольск» (16+).
6
ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Лебединое озеро» (12+). Классик
современного танца Анжелен Прельжокаж размышляет о проблемах, волнующих людей в
XXI веке: в основе его «Лебединого озера» темы больших денег, которым позволено
всё, экологии и тщетности борьбы за сохранение природы.
6 ноября в 22:00 на
сайте Opera Vision стартует трансляция оперы Леоша Яначека «Из
мёртвого дома» (16+) в постановке Национального театра Брно (Чехия).
6
ноября в 20:00 в пространстве «Дом» пройдёт
научно-музыкальный вечер «Пермь. Начало» (16+). Историк Андрей Маткин и
архитектор-реставратор Геннадий Воженников расскажут о появлении и дальнейшем
развитии Егошихинского медеплавильного завода и прилегающего к нему Рабочего
посёлка. В исполнении пианиста Вячеслава Ронжина прозвучат произведения великих
композиторов: Баха, Скарлатти, Бетховена, Чайковского и Рахманинова.
До 9 ноября в Органном
концертном зале проходит XVII
Международный фестиваль органной музыки (6+). 3 ноября в 12:00 Лада Лабзина
(орган) выступит с программой «Снежная королева» (6+). 3 ноября в 20:00 в
рамках акции «Ночь искусств» пройдёт концерт «Орган. Древняя магия». 4
ноября в 19:00 состоится концерт для поклонников хоровой и органной музыки
«Литургия мира» (6+). 5 ноября в 15:00 солистка Пермской краевой филармонии
Евгения Камянская (орган) вместе с юными музыкантами исполнит программу «Орган
и его друзья: пермские звёздочки». 6 ноября в 12:00 пройдёт концертная
программа «Тайны музыкальной шкатулки» (6+). 6 ноября в 19:00 зрители услышат
«Торжество барокко» (6+).
До 2
декабря в Пермской Арт-резиденции можно
увидеть новый
фотопроект «Смотри вверх» (0+), посвящённый 65-летию с момента запуска первого
в мире искусственного спутника Земли. Фотохудожники не только смело
интерпретируют космос, реально снимая звёзды с помощью телескопа, но и видят
образы Вселенной, туманностей, космолётов, космических персонажей на любых
поверхностях и фактурах, превращая с помощью арт-фотографии обычные объекты в
космические пространства и фантастические миры, навеянные авторским
воображением. 4 декабря в 19:00 в рамках «Ночи искусств» состоится
встреча с участником фотовыставки Дмитрием Дубровских.
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