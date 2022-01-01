Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в эти длинные выходные, с 3 по 6 ноября Поделиться Твитнуть

3 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» можно увидеть спектакль «Головокружение» (16+) – коллаборацию театра «Балет Евгения Панфилова» и французских хореографов.

3 ноября в 19:00 в киноцентре «Премьер» состоится премьерный показ фильма Дмитрия Давыдова «Песни лета» (16+). Представит фильм и расскажет о феномене якутского кино киножурналист Лара Павлова. Сеансы пройдут на якутском языке с русскими субтитрами. Фильм в прокате до 16 ноября.

Пермская синематека

3 ноября в 19:00 во Дворце культуры «Искра» состоится праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства (0+).

3 ноября в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт концерт Ирины Круг «Ты сердце и душа» (12+).

3 ноября в 20:00 в пространстве «Дом» состоится акустический концерт артиста Театра-Театра Альберта Макарова «Иду в поход» (12+).

3 ноября 23:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция финала конкурса оперных исполнителей в Женеве (16+). На финале конкурса и церемонии награждения победителей состоятся выступления трёх финалистов, отобранных из 182 кандидатов, пославших заявки на конкурс. Они окажутся на сцене с Оркестром романской Швейцарии под управлением Мажены Дякун. Прямое включение из великолепного зала Виктории в Женеве.

3 и 4 ноября Пермь присоединится к традиционной всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения Перми и Пермского края приглашают гостей на свои тематические мероприятия, которые пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Подробное расписание событий в нашей афише.

3 и 4 ноября в 11:00 (0+, 3-6 лет) и 13:00 (6+, 7-15 лет) в фойе театра «Сцена-Молот» пройдут мастер-классы по речи для детей. Участников ждёт урок речи и актёрского мастерства, в финале которого ребята сыграют сказку.

4 ноября в 14:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт Большой этнографический диктант (12+). Также выполнить задания можно онлайн на сайте проекта.

4 ноября в 18:00 в галерее «Марис-Арт» в рамках «Ночи искусств» пройдёт встреча с журналисткой и писательницей Светланой Федотовой. После этого, в 19:00, состоится встреча с художниками Олегом Филимоновым и Викторией Ушаковой, а в 20:00 – лекция-экскурсия искусствоведа Ольги Клименской.

4 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт иммерсивный поэтический вечер Кати Хлебниковой «Слова имеют цену» (16+).

4 и 5 ноября в 18:50 со станции Пермь I можно отправиться в ретро-путешествие на «Михайловском экспрессе» (6+). В поездке участникам удастся отпраздновать день рождения великого князя Михаила Романова. В программе – живая музыка на перроне, в пути следования – театральная постановка, живые цветочные композиции, которые украсят салон поезда, а также бессменный атрибут – чай в стакане с подстаканником.

4, 5 и 6 ноября в 14:00 и 18:00 на сцене Пермского театра оперы и балета им. Чайковского пройдёт «Снежное шоу Славы Полунина» (6+) – цирковая клоунада, художественный перформанс и сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное, любовь публики.

4, 5 и 6 ноября в Пермском академическом Театре-Театре пройдут гастроли театра «Vertumn» из Санкт-Петербурга. 4 ноября в 19:00 зрителей ждёт литературно-джазовый спектакль «Иосиф Бродский. Пилигрим» (16+), 5 ноября – драматический спектакль по дневникам и воспоминаниям Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и их современников «Воин и дева» (12+), 6 ноября в 18:00 – музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям Марины Цветаевой в сопровождении электронной музыки «Невидимка, двойник, пересмешник…» (12+).

5 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Ночь в Лувре. Леонардо да Винчи» (12+).

5 ноября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится презентация нового альбома инди-группы «Комсомольск» (16+).

6 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Лебединое озеро» (12+). Классик современного танца Анжелен Прельжокаж размышляет о проблемах, волнующих людей в XXI веке: в основе его «Лебединого озера» темы больших денег, которым позволено всё, экологии и тщетности борьбы за сохранение природы.

6 ноября в 22:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция оперы Леоша Яначека «Из мёртвого дома» (16+) в постановке Национального театра Брно (Чехия).

6 ноября в 20:00 в пространстве «Дом» пройдёт научно-музыкальный вечер «Пермь. Начало» (16+). Историк Андрей Маткин и архитектор-реставратор Геннадий Воженников расскажут о появлении и дальнейшем развитии Егошихинского медеплавильного завода и прилегающего к нему Рабочего посёлка. В исполнении пианиста Вячеслава Ронжина прозвучат произведения великих композиторов: Баха, Скарлатти, Бетховена, Чайковского и Рахманинова.

До 9 ноября в Органном концертном зале проходит XVII Международный фестиваль органной музыки (6+). 3 ноября в 12:00 Лада Лабзина (орган) выступит с программой «Снежная королева» (6+). 3 ноября в 20:00 в рамках акции «Ночь искусств» пройдёт концерт «Орган. Древняя магия». 4 ноября в 19:00 состоится концерт для поклонников хоровой и органной музыки «Литургия мира» (6+). 5 ноября в 15:00 солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская (орган) вместе с юными музыкантами исполнит программу «Орган и его друзья: пермские звёздочки». 6 ноября в 12:00 пройдёт концертная программа «Тайны музыкальной шкатулки» (6+). 6 ноября в 19:00 зрители услышат «Торжество барокко» (6+).

До 2 декабря в Пермской Арт-резиденции можно увидеть новый фотопроект «Смотри вверх» (0+), посвящённый 65-летию с момента запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Фотохудожники не только смело интерпретируют космос, реально снимая звёзды с помощью телескопа, но и видят образы Вселенной, туманностей, космолётов, космических персонажей на любых поверхностях и фактурах, превращая с помощью арт-фотографии обычные объекты в космические пространства и фантастические миры, навеянные авторским воображением. 4 декабря в 19:00 в рамках «Ночи искусств» состоится встреча с участником фотовыставки Дмитрием Дубровских.

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