Рузанна Баталинакорреспондент
Искусство вновь объединяет
В Перми пройдёт традиционная всероссийская акция «Ночь искусств» (0+)
Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения Перми и Пермского края приглашают гостей на тематические мероприятия, которые пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Акция приурочена к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, к тому же нынешний год объявлен в России годом культурного наследия, поэтому тема народной культуры и этнического многообразия народов России станет ключевой.
Программа
в Пермской
художественной галерее
будет посвящена предстоящему юбилею: 7 ноября галерее исполнится 100 лет. В программе «Ночи» – серия встреч «Галерея. Взгляд изнутри», на
которых сотрудники расскажут об исторических фактах,
сегодняшней жизни и будущем музея, музейных профессиях и «закулисной» жизни;
концерт барочной музыки в исполнении солистов оркестра Пермской оперы, а также выступление
исполнительницы народных песен и арфистки Ирины Пыжьяновой. Для детей – отдельная программа по выставке
«Вокруг скульптуры», а для молодёжи предлагается квест «Тайны картин»,
построенный по маршруту постоянной экспозиции галереи.
Пермская художественная галерея, 3
ноября с 18:00 до 23:00
В
музее PERMM подготовили насыщенную программу: пройдут «Тёмные экскурсии» (6+),
мастер-классы по созданию коллажей и паттернов, мастерские по лепке из глины
для детей и взрослых, медиация «Как увидеть мир глазами современной философии»,
а также лекции Дениса Каюткина и Дмитрия Пиликина. Каждый гость на входе
получит фонарик, с помощью которого сможет проследовать по муравьиной тропе,
пройти по темному и таинственному лабиринту и исследовать глубины пермской
земли. Вход на все события бесплатный, по предварительной регистрации на сайте музея.
Музей современного искусства PERMM,
3 ноября с 17:00 до 00:00
Пермская
филармония проведёт «Ночь искусств» в рамках XVII Международного фестиваля
органной музыки (6+). Зрителей ждёт необычный концерт «Орган. Древняя магия»
(6+). Концертную программу представят музыканты из Москвы – органистка Лада
Лабзина и волынщик Евгений Лапекин, а также играющая на поющих чашах Анна
Благая из Казани. Прозвучит органная музыка Баха и современного композитора Вячеслава Ганелина; транскрипции Лады Лабзиной
сочинений Николая Римского-Корсакова
и Карла Дженкинса, а также органные
импровизации. Специально для фестиваля подготовлено премьерное исполнение
Druidic suite – произведения
с кельтскими мотивами для органа, шотландской волынки и вистла. Прямая
трансляция концерта из Органного зала будет проходить в сети виртуальных
концертных залов нацпроекта «Культура».
Органный концертный зал, 3 ноября в
20:00
В
этом году «Горьковка» приглашает на свои площадки, чтобы вспомнить старинные
русские традиции и познакомиться с культурой других народов. Посетителей ждут
духовные стихи, лирические, родовые и календарные песни в исполнении участников
фольклорного проекта «Реки», мастер-классы по каллиграфии кистью «Древнерусская
вязь» и по башкирскому языку, а также выставка «Этномода прошлого». Студенты ПГИК покажут спектакль «Лето
Господне», погружающий в атмосферу патриархальной Москвы, по мотивам одноименной повести Ивана Шмелёва.
Библиотека им. Горького, 3
ноября с 17:00 до 22:00
В
«Губернии» в рамках акции можно стать гостем необычного концерта-беседы с
хранителями нематериального культурного наследия – этнографическим коллективом
«Пинал сюлэм» из Куеды. В
14:00 состоится Большой этнографический диктант, а в 15:30 – кулинарный
мастер-класс. На протяжении
всего дня на сайте «Губернии» пройдёт показ материалов из
видеоархивов, посвящённых нематериальному культурному наследию Пермского края.
Пермский дом народного творчества
«Губерния», 4 ноября в 14:30
Пермский
краеведческий музей в своих филиалах организует авторские экскурсии, концерты,
мастер-классы и кинопоказы:
В
Доме Мешкова пройдёт концерт классической музыки (0+). В исполнении Вячеслава
Ронжина прозвучат произведения Баха, Бетховена, Шопена и Рахманинова. Зрителей
ждёт домашняя атмосфера исторического особняка, выразительные композиции и
прекрасное звучание старинного рояля пермской фабрики Дмитрия Юманова.
Дом Мешкова, 4 ноября в 17:00
В
музее-диораме посетителей ждёт традиционное чаепитие в «Чайной-читальне», а также показ фильма «Броненосец
«Потёмкин» (0+) с вводной лекцией.
Музей-диорама, 4 ноября с 18:00 до
21:00
В
Музее пермских древностей в «Ночь искусств» подготовили серию мастер-классов
для детей. С 18:00 здесь можно будет собрать или раскрасить мамонта «Приручи
мамонта» (6+, от 7 лет),
сделать открытку из Антропоцена (0+), а также стать участником музыкального
перформанса «Ощущение времени».
Музей пермских древностей, 4 ноября
с 18:00 до 22:00
В
«Подпольной типографии» пройдёт мастер-класс «Ближневосточная вязь» (6+). Участники увидят главные
инструменты классической ближневосточной каллиграфии, познакомятся с алфавитом
и напишут своё имя на арабском языке.
Дом-музей «Подпольная типография», 4
ноября в 16:00 и 17:00
«Ночь
искусств» в Историческом парке «Россия – моя история» будет посвящена торжественному
открытию губернского города Пермь в 1781 году. Будет показан документальный фильм «Наместник Её
Величества» (12+). Картина
создана журналистом Вячеславом Дегтярниковым и историком Дмитрием Софьиным и
посвящена первому пермскому генерал-губернатору Евгению Петровичу Кашкину. Кроме того, пройдёт Губернский бал в честь
значимой даты в истории города. Гости праздника узнают о том, как Екатерина II основала
Пермскую губернию и утвердила в качестве новой столицы губернии слободу
Егошихинского завода, о том, как отмечалось это событие 241 год назад.
Исторический парк «Россия – моя
история», 4 ноября с 17:00
В
ЦВЗ открыта для зрителей выставка «Романтики реализма» (0+), представляющая
четырёх мэтров классической русской живописи: Алексея Суховецкого, Сергея
Гавриляченко, Валерия Полотнова и Юрия Грищенко. А в арт-пространстве «Другие
круги» продолжает работу выставка «Культурный слой» (0+) в рамках фестиваля
«Граффити – Пермь», здесь в «Ночь искусств» состоится лекция Никиты Классена о
граффити-культуре.
Центральный выставочный зал, 4
ноября до 21:00
В
Пермской Арт-резиденции можно будет бесплатно посетить сразу три выставки:
фотопроект о космосе «Смотри вверх» (0+), выставку об искусстве кукольного и драматического театра «Сбежавшие
куклы вернулись» (0+) Веры Лапшиной, а также новый выставочный проект Юрия
Лапшина «80+1» (0+). В 18:00 и в 19:00 на площадке пройдут творческие встречи с
фотографами Денисом Лобовиковым и Дмитрием Дубровских, которые раскроют тайны
«космической» фотографии и расскажут, как правильно фотографировать звёздное
небо.
Пермская Арт-резиденция, 4 ноября с
12:00 до 21:00
«Премьер»
приглашает на показ фильма Павла Печёнкина «От Орла до Праги. Дивизия чёрных
ножей» (12+, от 14 лет).
В центре внимания фильма – истории добровольцев из Свердловска, Молотова,
Челябинска, Нижнего Тагила, Алапаевска, Дегтярска, Троицка, Златоуста, Куса и
Кыштыма. В фильме использованы архивные материалы, собранные в открытых и
частных коллекциях, воспоминания участников войны и их родственников.
Киноцентр «Премьер», 4 ноября в
16:00
По
традиции, акция пройдёт и в городах Пермского края:
В
Чердынском музее 3 ноября все выставки можно будет посетить бесплатно. В 18:15 – экскурсия по фондовой
выставке «Чердынь в мемуарах. Начало ХХ века глазами И.А. Неклюдова», в 18:50 – экскурсия в фонды музея
«Крестьянский дом и утварь в нем». 4 ноября с 17:00 до 21:00 музей приглашает на семейные квесты,
экскурсии, выставки и лекции (0+).
Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева приглашает 3 ноября в 10:30 на встречу с
актрисой и режиссёром Ниной Голевой, а 4 ноября
в 16:00 на спектакль для малышей «Моток пряжи» (0+).
В
Осинском краеведческом музее 4 ноября в 18:30 состоится показ фильма
«Волга-Волга» (12+).
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