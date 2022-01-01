Рузанна Баталина корреспондент Искусство вновь объединяет В Перми пройдёт традиционная всероссийская акция «Ночь искусств» (0+) Поделиться Твитнуть

Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие культурные учреждения Перми и Пермского края приглашают гостей на тематические мероприятия, которые пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Акция приурочена к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, к тому же нынешний год объявлен в России годом культурного наследия, поэтому тема народной культуры и этнического многообразия народов России станет ключевой.

Программа в Пермской художественной галерее будет посвящена предстоящему юбилею: 7 ноября галерее исполнится 100 лет. В программе «Ночи» – серия встреч «Галерея. Взгляд изнутри», на которых сотрудники расскажут об исторических фактах, сегодняшней жизни и будущем музея, музейных профессиях и «закулисной» жизни; концерт барочной музыки в исполнении солистов оркестра Пермской оперы, а также выступление исполнительницы народных песен и арфистки Ирины Пыжьяновой. Для детей – отдельная программа по выставке «Вокруг скульптуры», а для молодёжи предлагается квест «Тайны картин», построенный по маршруту постоянной экспозиции галереи.

Пермская художественная галерея, 3 ноября с 18:00 до 23:00

В музее PERMM подготовили насыщенную программу: пройдут «Тёмные экскурсии» (6+), мастер-классы по созданию коллажей и паттернов, мастерские по лепке из глины для детей и взрослых, медиация «Как увидеть мир глазами современной философии», а также лекции Дениса Каюткина и Дмитрия Пиликина. Каждый гость на входе получит фонарик, с помощью которого сможет проследовать по муравьиной тропе, пройти по темному и таинственному лабиринту и исследовать глубины пермской земли. Вход на все события бесплатный, по предварительной регистрации на сайте музея.

Музей современного искусства PERMM, 3 ноября с 17:00 до 00:00

Пермская филармония проведёт «Ночь искусств» в рамках XVII Международного фестиваля органной музыки (6+). Зрителей ждёт необычный концерт «Орган. Древняя магия» (6+). Концертную программу представят музыканты из Москвы – органистка Лада Лабзина и волынщик Евгений Лапекин, а также играющая на поющих чашах Анна Благая из Казани. Прозвучит органная музыка Баха и современного композитора Вячеслава Ганелина; транскрипции Лады Лабзиной сочинений Николая Римского-Корсакова и Карла Дженкинса, а также органные импровизации. Специально для фестиваля подготовлено премьерное исполнение Druidic suite – произведения с кельтскими мотивами для органа, шотландской волынки и вистла. Прямая трансляция концерта из Органного зала будет проходить в сети виртуальных концертных залов нацпроекта «Культура».

Органный концертный зал, 3 ноября в 20:00

В этом году «Горьковка» приглашает на свои площадки, чтобы вспомнить старинные русские традиции и познакомиться с культурой других народов. Посетителей ждут духовные стихи, лирические, родовые и календарные песни в исполнении участников фольклорного проекта «Реки», мастер-классы по каллиграфии кистью «Древнерусская вязь» и по башкирскому языку, а также выставка «Этномода прошлого». Студенты ПГИК покажут спектакль «Лето Господне», погружающий в атмосферу патриархальной Москвы, по мотивам одноименной повести Ивана Шмелёва.

Библиотека им. Горького, 3 ноября с 17:00 до 22:00

В «Губернии» в рамках акции можно стать гостем необычного концерта-беседы с хранителями нематериального культурного наследия – этнографическим коллективом «Пинал сюлэм» из Куеды. В 14:00 состоится Большой этнографический диктант, а в 15:30 – кулинарный мастер-класс. На протяжении всего дня на сайте «Губернии» пройдёт показ материалов из видеоархивов, посвящённых нематериальному культурному наследию Пермского края.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 4 ноября в 14:30

Пермский краеведческий музей в своих филиалах организует авторские экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказы:

В Доме Мешкова пройдёт концерт классической музыки (0+). В исполнении Вячеслава Ронжина прозвучат произведения Баха, Бетховена, Шопена и Рахманинова. Зрителей ждёт домашняя атмосфера исторического особняка, выразительные композиции и прекрасное звучание старинного рояля пермской фабрики Дмитрия Юманова.

Дом Мешкова, 4 ноября в 17:00

В музее-диораме посетителей ждёт традиционное чаепитие в «Чайной-читальне», а также показ фильма «Броненосец «Потёмкин» (0+) с вводной лекцией.

Музей-диорама, 4 ноября с 18:00 до 21:00

В Музее пермских древностей в «Ночь искусств» подготовили серию мастер-классов для детей. С 18:00 здесь можно будет собрать или раскрасить мамонта «Приручи мамонта» (6+, от 7 лет), сделать открытку из Антропоцена (0+), а также стать участником музыкального перформанса «Ощущение времени».

Музей пермских древностей, 4 ноября с 18:00 до 22:00

В «Подпольной типографии» пройдёт мастер-класс «Ближневосточная вязь» (6+). Участники увидят главные инструменты классической ближневосточной каллиграфии, познакомятся с алфавитом и напишут своё имя на арабском языке.

Дом-музей «Подпольная типография», 4 ноября в 16:00 и 17:00

«Ночь искусств» в Историческом парке «Россия – моя история» будет посвящена торжественному открытию губернского города Пермь в 1781 году. Будет показан документальный фильм «Наместник Её Величества» (12+) . Картина создана журналистом Вячеславом Дегтярниковым и историком Дмитрием Софьиным и посвящена первому пермскому генерал-губернатору Евгению Петровичу Кашкину. Кроме того, пройдёт Губернский бал в честь значимой даты в истории города. Гости праздника узнают о том, как Екатерина II основала Пермскую губернию и утвердила в качестве новой столицы губернии слободу Егошихинского завода, о том, как отмечалось это событие 241 год назад.

Исторический парк «Россия – моя история», 4 ноября с 17:00

В ЦВЗ открыта для зрителей выставка «Романтики реализма» (0+), представляющая четырёх мэтров классической русской живописи: Алексея Суховецкого, Сергея Гавриляченко, Валерия Полотнова и Юрия Грищенко. А в арт-пространстве «Другие круги» продолжает работу выставка «Культурный слой» (0+) в рамках фестиваля «Граффити – Пермь», здесь в «Ночь искусств» состоится лекция Никиты Классена о граффити-культуре.

Центральный выставочный зал, 4 ноября до 21:00

В Пермской Арт-резиденции можно будет бесплатно посетить сразу три выставки: фотопроект о космосе «Смотри вверх» (0+), выставку об искусстве кукольного и драматического театра «Сбежавшие куклы вернулись» (0+) Веры Лапшиной, а также новый выставочный проект Юрия Лапшина «80+1» (0+). В 18:00 и в 19:00 на площадке пройдут творческие встречи с фотографами Денисом Лобовиковым и Дмитрием Дубровских, которые раскроют тайны «космической» фотографии и расскажут, как правильно фотографировать звёздное небо.

Пермская Арт-резиденция, 4 ноября с 12:00 до 21:00

«Премьер» приглашает на показ фильма Павла Печёнкина «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» (12+, от 14 лет). В центре внимания фильма – истории добровольцев из Свердловска, Молотова, Челябинска, Нижнего Тагила, Алапаевска, Дегтярска, Троицка, Златоуста, Куса и Кыштыма. В фильме использованы архивные материалы, собранные в открытых и частных коллекциях, воспоминания участников войны и их родственников.

Киноцентр «Премьер», 4 ноября в 16:00

По традиции, акция пройдёт и в городах Пермского края:

В Чердынском музее 3 ноября все выставки можно будет посетить бесплатно. В 18:15 – экскурсия по фондовой выставке «Чердынь в мемуарах. Начало ХХ века глазами И.А. Неклюдова», в 18:50 – экскурсия в фонды музея «Крестьянский дом и утварь в нем». 4 ноября с 17:00 до 21:00 музей приглашает на семейные квесты, экскурсии, выставки и лекции (0+).

Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева приглашает 3 ноября в 10:30 на встречу с актрисой и режиссёром Ниной Голевой, а 4 ноября в 16:00 на спектакль для малышей «Моток пряжи» (0+).

В Осинском краеведческом музее 4 ноября в 18:30 состоится показ фильма «Волга-Волга» (12+).

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