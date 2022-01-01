В Перми определены победители торгов на пятилетнее обслуживание тринадцати автобусных маршрутов
На обслуживание маршрутов, где торги не состоялись, будут заключены краткосрочные контракты
Подведены итоги аукционов среди перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов в Перми в рамках долгосрочных пятилетних контрактов.
Как сообщили в пермской мэрии, по итогам торгов на маршрутах № 5, 7, 12, 25, 39, 41, 54 и 58 перевозчиком выбрано предприятие ООО «Дизель», а на маршрутах № 8, 30, 62, 63 и 68 — МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее перевозчики на этих маршрутах работали по краткосрочным контрактам.
Ещё с десяток закупок не состоялось из-за отсутствия заявок. На обслуживание маршрутов, где торги не состоялись, будут снова заключены краткосрочные контракты до проведения последующих торгов.
В дептрансе отмечают, что в пятилетних контрактах предусмотрены более жёсткие требования к автобусам - они долдны быть не старше 2019 года выпуска, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением.
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