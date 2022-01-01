В Перми определены победители торгов на пятилетнее обслуживание тринадцати автобусных маршрутов На обслуживание маршрутов, где торги не состоялись, будут заключены краткосрочные контракты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги аукционов среди перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов в Перми в рамках долгосрочных пятилетних контрактов.

Как сообщили в пермской мэрии, по итогам торгов на маршрутах № 5, 7, 12, 25, 39, 41, 54 и 58 перевозчиком выбрано предприятие ООО «Дизель», а на маршрутах № 8, 30, 62, 63 и 68 — МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее перевозчики на этих маршрутах работали по краткосрочным контрактам.

Ещё с десяток закупок не состоялось из-за отсутствия заявок. На обслуживание маршрутов, где торги не состоялись, будут снова заключены краткосрочные контракты до проведения последующих торгов.

В дептрансе отмечают, что в пятилетних контрактах предусмотрены более жёсткие требования к автобусам - они долдны быть не старше 2019 года выпуска, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.