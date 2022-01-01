Камерный оркестр республики Беларусь открыл XVII Международный фестиваль органной музыки Пермской филармонии Поделиться Твитнуть

Публику, с волнением ожидавшую начала концерта, приветствовали министр культуры Пермского края Алла Платонова и директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— В фестивале органной музыки объединяются жанры, которые ранее, по нашим представлениям, казалось бы, не имели ничего общего; объединяются лучшие музыканты из разных регионов, городов и стран. Музыка объединяет и нас, слушателей. Именно поэтому мы не сидим у телевизоров, а приходим в концертные залы. И поэтому важно, что трансляции в виртуальные концертные залы идут в прямом эфире: именно сейчас нас видят и слышат жители всех филиалов Виртуального концертного зала Пермской филармонии, которые создают общее поле культуры и искусства. Не случайно слоган Всероссийской ночи искусств, которая пройдёт по всей стране 4 ноября, звучит как «Искусство объединяет». Искренне желаю всем, чтобы эта объединяющая роль искусства согревала, чтобы все вместе мы чувствовали и слушали ту музыку, которая делает богаче, интеллектуальнее, эмоциональней. Я желаю слушателям ярких впечатлений, музыкантам — вдохновения, и всем нам вместе — невероятного фестиваля!

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ:

— Каждый год мы удивляем вас новыми программами. Мы благодарны, что вы посещаете концерты фестиваля, любите его. Кроме открытия фестиваля, сегодня у нас ещё одно очень значимое событие — презентация нового, 40-го Виртуального концертного зала в Нытве, в рамках национального проекта «Культура», при поддержке министерств культуры РФ и Пермского края. В этом году фестиваль впервые проходит в течение 10 дней и включает в себя 14 самых разнообразных выступлений для поклонников всех музыкальных стилей, жанров и направлений. Следите за афишей, ждём вас на наших концертах!

В этот вечер многое было впервые. Прямо на глазах рождалось чудо сотворчества музыкантов, которые ранее никогда не выступали вместе и впервые встретились на сцене Органного зала Пермской филармонии. Хотя, если точнее — накануне на сцене КД г. Чусовой, где, по многолетней традиции органного фестиваля, состоялось выездное выступление Государственного камерного оркестра Республики Беларусь и солистки Пермской филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской.

Художественный руководитель одного из лучших коллективов постсоветского пространства Евгений Бушков — неординарная личность на музыкальном небосклоне. В прошлом — выдающийся скрипач, в настоящем — маститый дирижёр, музыкант с широчайшей эрудицией, в каждую программу он привносит не только свой богатейший исполнительский и слушательский опыт, но и частицу личной, частной жизни. И такая открытость делает эти программы особенно привлекательными.

Открыла вечер премьера двух церковных сонат Вольфганга Амадея Моцарта (6+).

«Мы впервые, специально для фестиваля Пермской филармонии подготовили миниатюрные произведения «Церковных сонат» Моцарта, никогда их раньше не играли. Это произошло благодаря нашему сотрудничеству с пермской органисткой Евгенией Камянской. Атмосфера и уровень, на котором наш концерт был принят, совершенно незабываемы!» — отметил Евгений Бушков.

Вторая премьера вечера — «Концерт для цимбал и камерного оркестра» (6+) современного белорусского композитора Владимира Курьяна завершала первое отделение концерта.

«Концерт для цимбал и струнного оркестра (в трёх частях)» написан ещё в 1989 году. Нет ни одного виртуоза-цимбалиста в Беларуси, который бы не играл этот концерт. И это вполне заслуженно. В этой музыке слышится невероятное количество образов, ассоциаций: вот неожиданно прозвучал сигнал SOS, раздалась сирена приближающейся «Скорой помощи». А во второй части вдруг зазвучал фрагмент из «Аве Мария» Шуберта. Создаётся впечатление, будто это повествование о бедствиях — динамичная, разнообразная музыка, которая совершенно потрясающе демонстрирует очаровательный белорусский национальный инструмент — цимбалы.

Евгений Бушков, дирижёр:

— Приёмы игры на цимбалах тоже очень разные — ложечками, которые делают из натуральной вишни, это основное средство исполнения на цимбалах; пиццикато, флажолеты, которые извлекаются пиццикатным образом, шумовые эффекты, связанные с ударами ложечками о деки, причём в разных местах, что тоже даёт разную красоту тембров. Но самое главное, центральное достоинство этого концерта Владимира Курьяна — невероятная свобода для солистов, которую композитор предоставил в виде каденций. Это фактически драматургический центр Концерта. Каждый виртуоз, солист на цимбалах изобретает свою каденцию. И каждый раз, когда мы сотрудничаем с новым солистом, я с невероятным замиранием жду, как будет проявляться музыкальная фантазия того или иного солиста.

Пермяков своим виртуозным мастерством потрясла Елена Костицына, цимбалистка в третьем поколении. Всемирно известный цимбалист, народный артист СССР Иосиф Жинович был её учителем и дедушкой. По мнению исполнительницы, уникальность цимбал в том, что именно они выражают душу белорусской народной музыки.

Завершала потрясающий по своей лиричности вечер ещё одна грандиозная премьера, подлинная кульминация программы: Вариации на тему 24-го Каприса Паганини для скрипки-соло бельгийского композитора, «короля скрипки» Эжена Изаи (6+). Знаменитая, магнетическая и непостижимая тема 24-го Каприса для скрипки соло Никколо Паганини уже несколько столетий владеет умами и душами, и её воздействие не ослабевает. "Фирменная» редакция в аранжировке для солистов и оркестра Евгения Бушкова заключается в том, что каждую вариацию сольно исполняет скрипач камерного оркестра.

Как отметил Евгений Бушков, никто, кроме белорусского камерного оркестра, такими экспериментами не занимается. А партитура этого произведения хранится в личном архиве дирижёра, ведь её подарил сын Эжена Изаи его маме — знаменитой скрипачке Зариус Шихмурзаевой после концерта в 1963 году в Брюсселе. Выступление стало своеобразным исполнением на бис Государственного камерного оркестра Республики Беларусь, музыкантов которого пермская публика заслуженно искупала в щедрых овациях.

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

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