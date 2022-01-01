Руководитель пермского следкома проведёт приём граждан по вопросам некачественной медпомощи
Поделиться
Твитнуть
Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин проведёт личный приём граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами, сообщается на сайте ведомства.
Личный приём пройдёт в ноябре, записаться на встречу можно по тел.: 8 (342) 249-88-38, 249-54-05, или направив письмо на адрес электронной почты: opg059@yandex.ru.
Запись осуществляется до 4 ноября 2022 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть