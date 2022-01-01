Руководитель пермского следкома проведёт приём граждан по вопросам некачественной медпомощи Поделиться Твитнуть

Денис Головкин

Следственный комитет России

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин проведёт личный приём граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами, сообщается на сайте ведомства.

Личный приём пройдёт в ноябре, записаться на встречу можно по тел.: 8 (342) 249-88-38, 249-54-05, или направив письмо на адрес электронной почты: opg059@yandex.ru.

Запись осуществляется до 4 ноября 2022 года.

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