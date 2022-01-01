Андрей Стрельцов Атлет из Пермского края стал чемпионом мира по гиревому спорту Данил Маликов трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта Поделиться Твитнуть

Данил Маликов

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В Индии на Чемпионате мира по гиревому спорту успешно выступила сборная России. В составе национальной команды был и спортсмен из Гремячинска Данил Маликов.

Он стал чемпионом мира в командной эстафете, а также в двоеборье в своей весовой категории и в толчке двух гирь от груди. При этом прикамский атлет установил мировой рекорд, толкнув две гири по 32 кг 154 раза.

Еще трое региональных спортсменов выступали в категории ветераны.​ Они завоевали 12 золотых медалей в разных дисциплинах.

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