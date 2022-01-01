Суд обязал чиновников Кунгура провести реставрацию объекта культурного наследия Особняк Ковалёва должны отремонтировать в течение двух лет Поделиться Твитнуть

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Кунгурский городской суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокурора Кунгура к администрации муниципального округа и обязал чиновников выделить средства на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Банк городской общественный» (особняк Ковалёва). Кроме того, МБУ «Центр эксплуатации зданий» предписано провести ремонтно-реставрационные работы в течение двух лет.

Как пояснили в Кунгурской городской прокуратуре, в ходе проверки исполнения администрацией муниципального округа законодательства об охране объектов культурного наследия в части содержания исторического здания было установлено, что объект культурного наследия регионального значения, находящийся в муниципальной собственности, нуждается в ремонте и реставрации.

В частности, на фасаде здания обнаружены многочисленные повреждения и разрушения элементов декора, состояние оконных рам признано ненадлежащим и пр.

Отмечается, что прежние требования прокурора устранить нарушения не были исполнены. Это послужило основанием для обращения в суд.





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