Максим Артамонов МЧС Прикамья предупреждает о гололедице и сильных осадках Спасатели рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе в ближайшие дни. По данным ЦГМС, 3 ноября в Пермском крае прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки, по востоку до сильных — дождь, переходящий в мокрый снег и снег.

В отдельных районах возможна гололедица. Ветер северо-восточный 5—10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −4…+1°, днём потеплеет до −2…+3°.

В связи с погодными условиями пермские спасатели просят жителей одеваться по погоде и соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

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