Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Чернушки Он был выпускником Краевого политехнического колледжа Поделиться Твитнуть

Фото: Краевой политехнический колледж

Во время российской спецоперации на Украине убили контрактника из Чернушки Виктора Софронова. Об этом сообщила администрация Краевого политехнического колледжа, где он учился, в социальных сетях.

Виктор обучался в колледже по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

По словам куратора группы Светланы Фаязовой, он был призёром военно-патриотических фестивалей и конкурсов, участником благотворительных акций и общественных дел.

После колледжа он пошёл в армию, а затем остался служить по контракту. С января принимал участие в боевых действиях, сообщили в колледже. Где, как и когда он погиб, не уточняется.

Виктор Софронов уже как минимум третий житель Чернушки, погибший в СВО. В октябре местные власти сообщали о гибели ещё двух уроженцах этого города — Руслане Галиеве и Викторе Паршакове.





Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации, но почти ежедневно местные органы власти в территориях сообщают о погибших. Кроме того, известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

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