Максим Артамонов
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Чернушки
Он был выпускником Краевого политехнического колледжа
Во время российской спецоперации на Украине убили контрактника из Чернушки Виктора Софронова. Об этом сообщила администрация Краевого политехнического колледжа, где он учился, в социальных сетях.
Виктор обучался в колледже по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».
По словам куратора группы Светланы Фаязовой, он был призёром военно-патриотических фестивалей и конкурсов, участником благотворительных акций и общественных дел.
После колледжа он пошёл в армию, а затем остался служить по контракту. С января принимал участие в боевых действиях, сообщили в колледже. Где, как и когда он погиб, не уточняется.
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