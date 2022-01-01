На Украине погиб бывший директор конно-спортивного клуба «Пегас» из Чернушки Поделиться Твитнуть

Руслан Галиев

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Чернушки Пермского края, директор местного конно-спортивного клуба «Пегас» Руслан Галиев. Об этом сообщил глава Чернушинского ГО Михаил Шестаков.

«Он обучал детей и взрослых верховой езде, участвовал в скачках и завоевывал громкие победы. Любил лошадей, всей душой отдавался любимой работе», — написал Шестаков на своей странице Вконтакте.

Глава также сообщил, что Галиев погиб в одном бою ещё с одним жителем Чернушки Виктром Паршковым:

— Руслан и Виктор приняли мужественное решение об участии в спецоперации на Донбассе. Служили вместе, плечом к плечу. И в последнем бою тоже были вместе… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Руслана Рамиловича Галиева и Виктора Викторовича Паршакова. Вместе с вами разделяю горечь невосполнимой утраты.

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