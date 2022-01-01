Максим Артамонов Руководство пермского «Машиностроителя» сообщило о значительном росте гособоронзаказа Он начал расти «в связи с последними событиями» Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Генеральный директор пермского завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев рассказал о значительном росте гособоронзаказа. Об этом Ломаев сообщил в интервью, посвященном 55-летию завода. Оно опубликовано на сайте предприятия.



По словам гендиректора оборонного завода, «для выживания в конкурентной среде любой бизнес, любая компания должны иметь долгосрочные планы развития», но «жизнь довольно часто вносит свои коррективы, и перестраиваться приходится на ходу».



Он пояснил, что в 2016-2017 годах на предприятии «наметилось снижение гособоронзаказа», поэтому «руководством страны перед предприятиями ОПК была поставлена задача по диверсификации производства» и «увеличению доли гражданской продукции».



«Для решения этих задач на заводе «Машиностроитель» была разработана инвестиционная программа, которая включает в себя создание новых производств, строительство производственных корпусов, приобретение специального современного оборудования. Сегодня в рамках этой программы сделано очень много. Вместе с тем в связи с последними событиями снова стали стремительно расти объемы заказов по спецтематике. Тем самым суммарно объёмы работ значительно увеличились», — рассказал Ломаев, не уточнив конкретику.



В тоже время в планах «Машиностроителя"- продолжать увеличение доли гражданской продукции. Так, к 2025 году она должна составить почти 1/3 от всего объёма производства. За последние несколько лет завод направил на техническое перевооружение и модернизацию производства более 10 млрд. рублей.



Напомним, в начале этой недели стало известно, что ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) перешло на трёхсменный режим работы. Это связано с возросшим оборонзаказом. Завод изготавливает комплектующие для ракет и, по словам администрации, полностью обеспечен контрактами на текущий и следующие годы.



По словам конкурсного управляющего ЗиДа Льва Шляпина, предприятие объявило о дополнительном наборе сотрудников — за последнее время на завод было принято примерно 20 человек и приём продолжается.



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