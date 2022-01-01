Андрей Стрельцов «Молот» побеждает тульский АКМ в овертайме Первые шайбы за пермский клуб после возвращения из КХЛ забрасывают братья Ушенины Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Вторую победу подряд в домашней серии игр сумели одержать пермские хоккеисты. В среду «молотобойцы» в овертайме обыграли тульский клуб АКМ.



После трёх периодов на табло горели цифры 4-4. В составе хозяев отличились Дмитрий Белохонов, Даниил Сероух и дважды Вячеслав Ушенин. Ассистировал ему Владислав Ушенин.



Для выявления победителя было назначено дополнительное время. Решающую шайбу удалось забросить пермякам, она на счету Ильи Чефанова.



В четверг, 4 ноября, «Молот» сыграет на своей площадке против «Лады» Тольятти.

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