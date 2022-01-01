Елена Синица На Украине погиб житель Ильинского округа Пермского края Алексей Ершов с сентября служил по контракту Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Ильинского городского округа Алексей Ершов. Об этом сообщила администрация округа в социальных сетях.

Уточняется, что Алексей Ершов служил по контракту с сентября 2022 года. Погиб при исполнении обязанностей военной службы.





«Истинный патриот, он до последнего оставался верен служебному долгу. Горечь невосполнимой потери», — сказали в администрации.





В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибшего. О дате и времени церемонии прощания администрация сообщит дополнительно.

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