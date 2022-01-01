Елена Синица
В Пермском крае выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом
Умер ещё один житель
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом. При этом среди заражённых 106 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в г. Чайковском и Лысьвенском округе.
За эти же сутки в медучреждения региона пришлось госпитализировать 47 жителей. Выздоровели за это время 332 человека, умер один.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 440 447 случаев заражения коронавирусом.
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