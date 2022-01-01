Елена Синица В Пермском крае выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом Умер ещё один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом. При этом среди заражённых 106 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в г. Чайковском и Лысьвенском округе.





За эти же сутки в медучреждения региона пришлось госпитализировать 47 жителей. Выздоровели за это время 332 человека, умер один.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 440 447 случаев заражения коронавирусом.

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