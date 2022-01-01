Пермский зоопарк начнёт возить питомцев по корпоративам Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Константин Долгановский

В Пермском зоопарке сообщили о предоставлении новой услуги. Речь о привозе питомцев на корпоративы, праздники и различные тематические мероприятия.

«Чтобы выехать на экскурсию в пермский зоопарк, нужно потратить много времени. Для тех, кто хочет, но не может поехать, — зоопарк приедет к вам!» — цитирует «Рифей» размещённое на странице Пермского зоопарка ВКонтакте сообщение.

В учреждении добавили, что тигров, медведей, львов пока не обещают, но могут познакомить пермяков поближе с небольшими насекомыми. Например, одна из программ предполагает тараканьи бега.

Стоимость выездного мероприятия продолжительностью 45 мин. — 4,5 тыс. руб.

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