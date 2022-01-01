В ТОСЭР «Нытва» появился ещё один резидент Реализация инвестпроекта позволит создать в территории новые рабочие места Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Комиссия по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) единогласно одобрила заявку на заключение соглашения с ООО «Нытва Новые Технологии».

Новый резидент планирует реализовать инвестиционный проект по производству полиэтиленовых напорных труб для транспортировки газа. Как отмечает гендиректор компании Алексей Новиков, к основным преимуществам такого вида труб относится долговечность (срок службы более 50 лет), лёгкость монтажа и облуживания, а также устойчивость ко всем видам коррозии.

Компания приобрела в собственность и отремонтировала производственное здание, провела работы по техприсоединению инженерной инфраструктуры, заключила договоры на поставку оборудования. Планируется, что на предприятии будет создано не менее 19 новых рабочих мест.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что благодаря созданию ТОСЭР у Нытвенского городского округа появились новые возможности для развития. «В округе активно развивается инфраструктура. Поэтому эта территория сейчас наиболее привлекательна для инвесторов. Уверен, что она будет интересна не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего бизнеса. Задача региона сегодня — помочь Нытвенскому округу ускорить реализацию действующих проектов, привлекать новые и стимулировать создание рабочих мест», — заявил Дмитрий Махонин.

Сегодня, с учетом ООО «Нытва Новые Технологии», статус резидента ТОСЭР имеют 19 компаний. Ими уже создано 242 новых рабочих места, до конца 2027 года планируется открыть ещё 500.

Статус резидента ТОСЭР даёт организации право на значительные налоговые льготы. Это сниженные в четыре раза тарифы страховых взносов и ставки по налогу на прибыль, освобождение от налогов на имущество и землю.

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