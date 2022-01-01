Елена Синица Спорткомплекс «Протон ПМ» передали в собственность муниципалитета Это необходимо для развития спортивной инфраструктуры микрорайона Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба протон пм

В октябре АО «Протон-ПМ» передало имущественный комплекс Дома спорта предприятия в Новых Лядах в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее решение было принято в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края. Это необходимо для развития спортивной инфраструктуры микрорайона — территории кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный», уточняют в пресс-службе.





До 2030 года планируется провести реконструкцию Дома спорта «Протон-ПМ» и создать кластер игровых видов спорта «Комета». Здесь появятся спортивные залы для волейбола и баскетбола, футбольные поля, стадион, крытый каток и бассейн. Кроме этого, на территории будет интернат для молодых спортсменов. Инвестиции оцениваются в 2 млрд руб.

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