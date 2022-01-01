Елена Синица За октябрь пермяки вызывали скорую помощь 36,5 тыс. раз Госпитализировано было 13 234 жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За октябрь Пермская станция скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 36 527 раз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом 8442 вызова были к детям до 17 лет. В неотложную помощь было передано 3452 вызова. Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме достигало 15,98 минуты. Среднее время прибытия на ДТП — 14,19 минуты.





Госпитализировать пришлось 13 234 пермяка, в том числе с пневмонией 544 человека, с коронавирусом — 347. На пожары скорая помощь выезжала 208 раз, из-за травм, полученных на улице, — 943 раза.





Отметим, что Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах следующих территорий: Пермский городской округ, Пермский муниципальный район, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Ильинский городской округ.

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