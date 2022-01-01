Минэк РФ покинул бывший замглавы администрации Прикамья Алексей Григорьев Ещё один бывший пермский чиновник Александр Маслов ушёл с поста начальника департамента этого министерства Поделиться Твитнуть

Руководящие посты в министерстве экономического развития РФ покинули бывший замглавы администрации Пермского края Алексей Григорьев и бывший первый зам. краевого министра информационного развития и связи Александр Маслов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что Григорьев возглавлял в федеральном минэке департамент стратегического планирования и мониторинга, а Маслов — департамент цифровой трансформации.

Сейчас Маслов продолжает работать в минэке как советник, а Григорьев покинул ведомство. По информации источника издания, кадровые изменения связаны с личными обстоятельствами госслужащих.

Напомним, министерство экономического развития РФ возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.





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