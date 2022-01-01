По просьбе работников промпредприятий в Перми скорректировали расписание автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми внесены коррективы в расписание двух автобусных маршрутов №15 и №29. Об этом сообщили в дептрансе администрации города.

На маршруте №15 расписание движения изменено на протяжении всего дня. Поясняется, что сделано это для синхронизации рейсов со сменами на крупных промышленных предприятиях Закамска.

Кроме того, скорректировано расписание маршрута №29. Время отправления последних рейсов от остановки «Улица милиционера Власова» перенесено на более поздний срок: по будням — с 21:50 на 22:18, по выходным — с 22:04 на 22:10.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.