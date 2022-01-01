Максим Артамонов Пермская фабрика начала делать обувь для участников спецоперации Также она шьёт спальные мешки «Северный десант» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал губернатора Пермского края

Опытная партия тактической обуви от пермской фабрики «Трек» 1 ноября была отправлена для проверки на войсковых полигонах. В ближайшее время будет принято решение о комплектовании этой обувью подразделений вооруженных сил РФ. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

Чиновник отметил, что для производства обуви для нужно российской армии «у компании есть разработки, проверенные экстремальными температурами и нагрузками».

Напомним, две недели назад стало известно, что фабрика обуви «Трек» переориентировала производство и открыла новую линию — по пошиву спальных мешков для российских солдат, участвующих в спецоперации РФ на Украине.

Сообщалось, что мощность новой производственной линии составит 25 тыс. спальников в месяц. Спальные мешки будут называться «Северный десант». Партии этих спальников отправляются в разные регионы России.

Предприятие «Трек» специализируется на изготовлении туристической и спортивной экипировки. В компании два швейных и одно обувное производство, где трудятся в общей сложности 500 человек.





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