В Перми вынесен приговор участнику преступной группы, изготовившей 38 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районном суде Перми вынесен приговор одному из трёх участников преступной группы по делу о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на сбыт наркосредств. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В суде установлено, что осужденный в ноябре 2021 года приобрёл два гаража на территории Перми, где уже совместно с соучастниками организовал производство наркотиков.

Частично преступникам удалось сбыть наркотики наркопотребителям. Однако основная часть была изъята правоохранителями в конце декабря 2021 года. В ходе обыска гаражей было обнаружено свыше 38 кг приготовленного к сбыту мефедрона.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В тот же суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении второго соучастника, организатор преступления объявлен в федеральный розыск.

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